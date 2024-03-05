Девушка выгнала брата с семейного праздника из-за одного его поступка

Пользовательница Reddit c ником Dry_Trifle_4863 поделилась историей о том, как она выгнала брата с семейного праздника. По словам девушки, причиной стал поступок родственника.

Авторша поста рассказала, что несколько дней назад семья отметила ее день рождения. «Праздник мы планировали год. Заранее было выбрано мое платье, место проведения мероприятия, торт, все. Это был мой особенный день, и я была взволнована», — отметила она.

Однако внезапно во время праздника брат спросил у своей возлюбленной, выйдет ли она за него. «Все были в шоке, особенно девушка брата. Она сказала "да", но сразу после этого убежала в ванную комнату. Она совсем не выглядела счастливой», — вспомнила пользовательница.

Как уточнила рассказчица, возлюбленная брата несколько раз говорила ему, что хочет, чтобы предложение руки и сердца было сделано в интимной обстановке. «Обычно она очень нервничает в присутствии больших групп людей», — объяснила девушка.

Когда сестра спросила у брата, зачем он сделал предложение руки и сердца во время ее торжества, то он ответил, что это было подходящее время, поскольку все родственники были в одном месте. Мужчина добавил, что их тетя убедила его сделать это.

«Когда я пришла к его девушке в ванную комнату, она плакала. (...) Она хотела, чтобы предложение было сделано не на публике, а я хотела, чтобы у меня был свой праздник. Брат сделал больно нам обеим, поэтому мы с его девушкой и моей матерью выгнали его с вечеринки», — добавила Dry_Trifle_4863.

Большинство пользователей встали на сторону героини истории. «Вы поступили правильно», — написал один из них.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как получил неожиданное требование от матери и решил съехать от нее. Некоторых комментаторов удивило требование родственницы рассказчика.