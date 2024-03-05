Ким Кардашьян снимется в триллере

Deadline: Amazon снимет триллер с Ким Кардашьян в главной роли

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян сыграет главную роль в триллере от Amazon MGM Studios. Об этом сообщает Deadline.

Студия приобрела права на съемки безымянного триллера по сценарию Натали Крински. Отмечается, что Кардашьян также выступит продюсером картины. По данным источников, Amazon была одной из пяти студий, которые боролись за приобретение прав на проект. Издание уточняет, что сценарий был написан специально для звезды реалити-шоу, при этом детали сюжета неизвестны.

В ноябре стало известно, что Ким Кардашьян сыграет главную роль и выступит в роли продюсера в фильме под названием «Пятое колесо». Над комедией совместно с Кардашьян работали продюсеры Джанин Брито и Пола Пелл, а права на экранизацию картины получила студия Netflix.