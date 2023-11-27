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17:46, 27 ноября 2023Культура

Ким Кардашьян сыграет главную роль в спродюсированном ею фильме

Ким Кардашьян сыграет главную роль и выступит продюсером в фильме «Пятое колесо»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян сыграет главную роль и выступит в роли продюсера в фильме под названием «Пятое колесо». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что над комедией совместно с Кардашьян работали продюсеры Джанин Брито и Пола Пелл, а права на экранизацию картины получила студия Netflix. По данным издания, создатели фильма рассматривали сделки с пятью кинокомпаниями и в конечном итоге приняли решение в пользу Netflix.

Сообщается, что сама Кардашьян активно участвовала в процессе продажи проекта и посещала каждую рабочую встречу.

В начале ноября звезда реалити-шоу рассказала о пристрастии 10-летней дочери Норт Уэст к сырому луку.

Ранее знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что хочет поработать в России.

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      Анастасия Астахова
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