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11:26, 5 марта 2024Экономика

Киви Банк подал в суд на своих владельцев

Киви Банк подал в Арбитражный суд Москвы иск к своим владельцам

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Киви Банк подал в Арбитражный суд Москвы иск к своим контролирующим компаниям. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Владельцами лишившегося лицензии банка являются гонконгская Fusion Factor Fintech Limited, кипрская Qiwi plc и российский АО «Киви». В суд иск Киви Банка поступил 4 марта и на данный момент еще не был принят к рассмотрению.

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4 марта 2024

В материалах суда не раскрываются подробности дела, предмет и основание исковых требований кредитной организации. Однако известно, что Киви Банк просит привлечь к спору третьим лицом АО «Реестр» — реестродержателя банка.

Центробанк России отозвал лицензию у Киви Банка 21 февраля. Причиной такого решения регулятор назвал отсутствие реакции на сообщения о нарушениях, которые были связаны с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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