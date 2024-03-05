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09:11, 5 марта 2024Среда обитания

Крымский мост открыли для автомобилей спустя восемь часов

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя 8 часов
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили спустя восемь часов после закрытия. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала об оперативной обстановке на транспортном переходе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в публикации. Сообщение о снятии запрета на движение появилось в канале в 8:50 вторника, 5 марта. Ограничения действовали более восьми часов — о приостановке движения было объявлено в 0:35 вторника. При этом за полчаса до этого оперштаб сообщал, что с обеих сторон переправы затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

По состоянию на 9:00 в очереди со стороны Тамани стоят 140 машин, а со стороны Керчи — 240, время ожидания составляет около часа.

В предыдущий раз движение на Крымском мосту приостанавливалось днем ранее, 4 марта.

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      Полина Кислицына
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