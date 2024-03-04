Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал, отслеживающий оперативную обстановку на транспортном переходе.

Находящихся на мосту людей призвали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причина приостановки движения автомобилей по мосту не уточняется.

Ранее движение автомобилей по Крымскому мосту временно останавливали 3 марта.

1 марта сообщалось о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Крымский мост британскими ракетами Storm Shadow. Однако все они были сбиты средствами ПВО.