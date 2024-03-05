КС Молдавии признал сокращение финансирования Гагаузии неконституционным

КС Молдавии признал неконституционным сокращение финансирования Гагаузии

Конституционный суд (КС) Молдавии отменил поправки в законодательстве республики, которые предусматривают сокращение финансирования Гагаузии из бюджета. Об этом сообщила председатель инстанции Домника Маноле, передает РИА Новости.

«Объявляется неконституционной статья 6 п.11 Налогового кодекса», — заявила она о решении КС.

Ранее глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул присутствовала на митинге около КС Молдавии по случаю рассмотрения изменений в Налоговый кодекс, из-за которого бюджет Гагаузии лишился 120 миллионов леев (614 миллионов рублей). Представители региона предполагали, что изменения в законодательстве связаны с антиевропейской политикой Кишинева.