Легендарные американские рэперы назвали Путина крутым чуваком

Участники американской рэп-группы Onyx назвали Путина крутым чуваком

Легендарный рэперы и участники американской группы Onyx назвали президента России Владимира Путина крутым чуваком. Об этом члены коллектива Фредро Старр и Стики Фингаз рассказали в интервью «Откровенно с Татаркой», доступном на YouTube.

В разговоре с ведущей программы Старр отметил, что получить паспорт гражданина Российской Федерации было бы для него «очень здорово». Он привел в пример боксера Роя Джонсона, который получил российское гражданство в 2015 году.

«Владимир Путин играет в хоккей, он борется с медведями, он реально очень крутой чувак. Я бы с удовольствием с ним встретился. Я слышал, что Путин уважает культуру хип-хопа, поэтому мы уважаем Путина», — подчеркнул музыкант.

В этом исполнителя поддержал и его коллега Стики Фингаз, который признался, что ему нравится столица России: «В Америке очень много мест, где я бы не смог жить. Но я бы однозначно смог жить в России. Обожаю Москву».

Ранее рэп-исполнитель ST (настоящее имя — Александр Степанов) заявил, что поддерживает президента России Владимира Путина.