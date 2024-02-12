Рэпер ST поддержал Владимира Путина

Рэпер ST признался, что рад использованию своего трека в патриотических роликах

Рэп-исполнитель ST (настоящее имя — Александр Степанов) заявил, что поддерживает президента России Владимира Путина. В этом он признался в разговоре с РИА Новости.

У артиста поинтересовались, как он относится к тому, что его трек используется в патриотических роликах, в том числе — в видеоотрывках интервью главы государства журналисту Такеру Карлсону. Отмечается, что кадры сопровождаются строчками «он для старших — герой, а для молодых — кумир», которые звучат в песне Степанова под названием «Дай ему сил».

«Ничего себе! Это интересно. Я этого пока что не видел... Если делают такие видео, то я хорошо к этому отношусь. Я поддерживаю нашего президента, поэтому если моя музыка соприкасается с такими роликами, это же здорово», — радостно заметил музыкант.

ST добавил, что не может относиться к подобному негативно, так как это — желание людей.

Ранее Александр Степанов и гитарист группы «Звери» Герман Осипов спели для росгвардейцев в зоне специальной военной операции.