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19:21, 5 марта 2024Культура

Леонтьев отреагировал на слухи о возвращении на сцену только после СВО

Леонтьев назвал провокацией слухи о своем возвращении на сцену только после СВО

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский певец Валерий Леонтьев отреагировал на слухи о том, что он вернется на сцену только после окончания специальной военной операции на Украине (СВО). Его слова приводит «Московский комсомолец».

Артист назвал появившуюся информацию провокацией и заявил, что никогда не декларировал ничего подобного. Исполнитель также прокомментировал появившиеся в сети новости о том, что его анонсированный в Дубае концерт отменен. По его словам, он вообще не планировал выступления в ближайшее время.

«Для чего неизвестные мне мои же концерты вдруг анонсируются, а потом, само собой, отменяются, я не имею понятия. Кто это делает, я также не в курсе. Но мне это не нравится, как не нравится вообще никакой обман. Получается, ты можешь объявить в Магадане концерт Селин Дион, к примеру, а потом его отменить? И тебе за это ничего на будет? Бедная публика!» — отреагировал Леонтьев.

Он признался, что вся его жизнь превращается в опровержение, так как он вынужден по десять раз на дню отвечать на появляющиеся о нем сплетни.

Ранее появилась информация, что Леонтьев вернется на большую сцену только в России и только после окончания СВО. Также отмечалось, что в качестве исключения певец оставил выборочные выступления на корпоративах за границей. Стоимость частных выступлений начинается от 100 тысяч долларов, при этом проходят они под фонограмму.

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      Анастасия Астахова
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