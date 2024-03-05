Лукашенко объяснил свое соответствие фигуре президента Белоруссии

Лукашенко заявил, что соответствует требованиям к фигуре президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что соответствует требованиям к фигуре главы государства, но не ответил прямо, будет ли участвовать в очередных президентских выборах. Его заявление передает РИА Новости.

«Я понимаю, что такое президент для Беларуси при такой (системе – прим. «Ленты.ру») власти… Вы чувствуете опасность… Может, излишне перебираете: "Никто нас не защитит, кроме него". Да нет, людей крепких достаточно. Но вся проблема в том, что мы порой их не видим», — сказал Лукашенко.

Он напомнил поговорку, что лучше синица в руке, чем журавль в небе и объяснил, что люди, которые могут занять должность главы государства существуют, но «должны выйти на поверхность». Политик уточнил, что президент должен уметь защищать страну, не жалея своей жизни.

При этом Лукашенко воздержался от прямого ответа, будет ли он участвовать в избирательной кампании. «Все будет зависеть от того, как мы подойдем к этим выборам. А вдруг объявится человек, которому мы можем доверить (страну – прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Глава государства объяснил, что именно с целью выявления лидеров было создано Всебелорусское народное собрание. «Это моя жизнь, у меня нет другой жизни, кроме вас. И тем не менее вы должны понимать — я не вечен. Вы будете жить при новом президенте. Это большая моя задача», — заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко удивился неожиданно высокой явке на выборах в парламент республики. «Я не ожидал даже, что у нас будет такая явка на выборах. У нас никогда не было в местные советы, в парламентские выборы такой явки», — сказал он.