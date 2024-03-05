Лукашенко пообещал прийти на реалити-шоу и приготовить драники

Президент Белоруссии Лукашенко пообещал приготовить драники в эфире телевидения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал прийти на белорусское ТВ-шоу и приготовить драники, об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко пригласили принять участие в качестве почетного гостя в белорусском ТВ-шоу «Есть девчонка одна», созданном совместно с Белорусским союзом женщин. В ответ на это президент сообщил, что мог бы приготовить драники.

«По своему рецепту. Может, вам не понравится. Определитесь с пресс-секретарем, когда и куда я должен прийти и приготовить драники», — сообщил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко подписал указ «О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени». Документ утверждает порядок изменения режима работы госорганов при возникновении угроз национальной безопасности.