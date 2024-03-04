В Белоруссии утвердили порядок перевода госорганов на военное время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени». Документ утверждает порядок изменения режима работы госорганов при возникновении угроз национальной безопасности, сообщает БелТА.
«Документ совершенствует порядок перевода государственных органов и иных организаций с работы в условиях мирного времени на военное, обеспечения их согласованного и эффективного взаимодействия при возникновении угроз [государству]», — отмечается в публикации.
В указе определяется перечень госорганов, которые затрагивает действие закона. Положения документа регулируют деятельность парламента республики и работу Конституционного и Верховного судов Белоруссии.
Ранее Лукашенко рассказал о подготовке оппозиционных активистов к проведению в стране революции. По словам президента, участники террористической организации BYPOL тренируются к антиконституционным акциям на военных полигонах в Польше.