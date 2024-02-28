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18:38, 28 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о подготовке террористами переворота в Белоруссии

VRT: бывшие военные тренируются в Польше для проведения переворота в Белоруссии

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Участники террористической организации BYPOL, которая близка к белорусской оппозиции, тренируются на польских полигонах, чтобы провести военный переворот в Белоруссии. Об этом сообщает бельгийский телеканал VRT со ссылкой на лидера организации Александра Азарова.

«Группа бывших белорусских полицейских и солдат заявляет, что у них есть план по свержению президента Белоруссии [Александра] Лукашенко», — говорится в материале.

Руководитель BYPOL ранее работал в спецслужбах Белоруссии, но затем решил уйти. Азаров сбежал на Украину, а потом в Польшу, где сейчас возглавляет организацию. Отмечается, что членов BYPOL обучают экс-спецназовцы в лагерях польской армии. По его данным, обучение прошли сотни человек.

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      Кристина Есикова
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