Стало известно о подготовке террористами переворота в Белоруссии

VRT: бывшие военные тренируются в Польше для проведения переворота в Белоруссии

Участники террористической организации BYPOL, которая близка к белорусской оппозиции, тренируются на польских полигонах, чтобы провести военный переворот в Белоруссии. Об этом сообщает бельгийский телеканал VRT со ссылкой на лидера организации Александра Азарова.

«Группа бывших белорусских полицейских и солдат заявляет, что у них есть план по свержению президента Белоруссии [Александра] Лукашенко», — говорится в материале.

Руководитель BYPOL ранее работал в спецслужбах Белоруссии, но затем решил уйти. Азаров сбежал на Украину, а потом в Польшу, где сейчас возглавляет организацию. Отмечается, что членов BYPOL обучают экс-спецназовцы в лагерях польской армии. По его данным, обучение прошли сотни человек.