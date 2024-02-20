Лукашенко рассказал о планах западных спецслужб совершить в Белоруссии переворот

Лукашенко: западные спецслужбы подготовили три сценария переворота в Белоруссии

Иностранные спецслужбы и белорусы, бежавшие из страны, намерены совершить в Белоруссии государственный переворот, для которого подготовили три сценария. О планах Запада рассказал президент страны Александр Лукашенко на совещании с руководителями силовых ведомств, передает БелТА.

«В ближайшее время пройдут важнейшие для страны мероприятия: Единый день голосования, формирование ВНС [Всебелорусского народного собрания]. Нас снова попробуют расшатать. (...) Сегодня наши беглые и их зарубежные кураторы от спецслужб прорабатывают три основных сценария своих действий на данный период», — отметил глава государства.

По его словам, первый сценарий предполагает попытку госпереворота в разгар Единого дня голосования 2024 года. Второй подразумевает использование текущей электоральной кампании для «репетиции» свержения власти на президентских выборах 2025 года. Последний вариант состоит в использовании инструментов мягкой силы и «игры вдолгую».

В ходе совещания Лукашенко также предсказал рост аппетитов США. Он связал это с тем, что Россия, Белоруссия и Запад находятся в центре крупнейшего мирового конфликта.