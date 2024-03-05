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17:17, 5 марта 2024Мир

Макрон поддержал идею ввести налог на прибыль от замороженных российских активов

Макрон: Франция поддержала идею введения налога на прибыль от российских активов

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает идею введения налога на прибыль от замороженных российских активов. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что он составит от трех до пяти миллиардов евро в год.

«В том, что касается замороженных российских активов, позиция Франции проста: мы полностью поддерживаем предложение ввести налог на прибыль от выявленных активов», — сказал президент, отвечая на вопрос о позиции Франции по возможному использованию замороженных активов России для финансирования Украины.

Макрон ранее подчеркнул, что выступает против изъятия замороженных российских активов. По его словам, начало диалога об изъятии замороженных российских активов ослабит Европу.

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      Лина Пивоварова
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