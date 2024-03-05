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17:19, 5 марта 2024Мир

Макрон выступил против изъятия замороженных российских активов

Макрон: начало диалога об изъятии замороженных российских активов ослабит Европу

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против изъятия замороженных российских активов. Об этом сообщает Reuters.

По словам политика, Париж не поддерживает действия, которые противоречат международному праву.

«Начало таких дискуссий, как мне кажется, ослабит Европу, где эти активы находятся. Когда мы защищаем верховенство права, мы должны идти до конца», — сказал французский лидер.

Ранее стало известно, что Европейский союз рассматривает возможность направить прибыль с замороженных активов России не только на экономическое восстановление Украины, но и на военную помощь Киеву. Отмечается, что для принятия данной меры потребуется согласие всех стран Совета ЕС, а также правительства Бельгии.

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      Семен Александров
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