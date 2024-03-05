ЕС запланировал потратить прибыль с активов России на военные нужды Киева

Боррель: ЕС думает направить прибыль с активов России на военную помощь Киеву

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность направить прибыль с замороженных активов России не только на экономическое восстановление Украины, но и на военную помощь Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

«В зависимости от решения Совета ЕС по предложению верховного представителя [Жозепа Борреля] непредвиденная прибыль, полученная депозитариями от иммобилизованных российских суверенных активов, может быть использована для финансирования этой статьи расходов [военной помощи Киеву]», — сообщает агентство со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что для принятия данной меры потребуется согласие всех стран Совета ЕС, а также правительства Бельгии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался о заморозке российских активов. Он назвал меры ЕС по изъятию средств России модификацией воровства.