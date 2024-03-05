Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:15, 5 марта 2024Мир

ЕС запланировал потратить прибыль с активов России на военные нужды Киева

Боррель: ЕС думает направить прибыль с активов России на военную помощь Киеву
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность направить прибыль с замороженных активов России не только на экономическое восстановление Украины, но и на военную помощь Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

«В зависимости от решения Совета ЕС по предложению верховного представителя [Жозепа Борреля] непредвиденная прибыль, полученная депозитариями от иммобилизованных российских суверенных активов, может быть использована для финансирования этой статьи расходов [военной помощи Киеву]», — сообщает агентство со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что для принятия данной меры потребуется согласие всех стран Совета ЕС, а также правительства Бельгии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался о заморозке российских активов. Он назвал меры ЕС по изъятию средств России модификацией воровства.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост. Мог ли российский шпион участвовать в беседе?

      Минобороны России сообщило о поражении двух зенитных ракетных комплексов ВСУ

      Россиянкам перечислили приводящую к скандалу со свекровью одежду

      Стало известно об уничтожении третьего танка Abrams в зоне СВО

      Посол Украины в Германии заявил о шантаже немецких политиков из-за ракет Taurus

      Сальдо прокомментировал использование ВСУ скорой для обстрелов

      Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29

      В Китае опустили формулировку о мирном воссоединении с Тайванем

      Минобороны России отчиталось о ситуации на авдеевском направлении

      В России состоится уникальный концерт в честь 8 Марта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше