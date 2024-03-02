Лавров высказался о заморозке российских активов и предложил ответ

Лавров: РФ в качестве ответа может не возвращать замороженные средства Запада

Запад и дальше размышляет над модификацией воровства, однако российская сторона готова на это ответить. О заморозке российских активов в западных странах высказался глава МИД России Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, если Запад решится на конфискацию российских активов, то Москва начнет реагировать. В зависимости от индивидуального случая можно принимать зеркальные решения. «Уже есть примеры и в США, и в Европе, когда конфисковывали собственность компаний и частную собственность наших физических лиц», — привел он пример.

Министр заключил, что вариант конфискации только доходов от российских активов, замороженных на Западе, все равно считается воровством. В связи с этим возможен зеркальный ответ на такое «воровство». В частности, продолжил Лавров, Россия может не возвращать замороженные средства Запада.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин объяснил опасения Европейского союза (ЕС) из-за конфискации замороженных активов России. Он считает, что ЕС не решается конфисковать активы Москвы на счетах объединения из-за опасений за работающий в России западный бизнес. Помимо этого, политики боятся, что будут приняты меры ответного характера в отношении европейских активов.

В конце февраля председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что можно использовать средства из замороженных активов России для военной помощи Украине. Тогда же глава ЕК подметила, что не видит лучшего применения этим деньгам, чем «сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».