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12:06, 28 февраля 2024Мир

Еврокомиссия предложила использовать замороженные активы России для помощи ВСУ

Глава ЕК фон дер Ляйен: активы РФ можно использовать для военной помощи ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что можно использовать средства из замороженных активов России для военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом информирует Reuters.

«Пришло время начать разговор об использовании прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины», — такое предложение внесла фон дер Ляйен во время обращения к Европарламенту.

Глава ЕК подчеркнула, что не видит лучшего применения этим деньгам, чем «сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».

Она также призвала европейские страны прилагать больше усилий в области оборонной политики.

24 февраля фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз в ближайшее время начнет выдавать Украине средства из фонда помощи на 50 миллиардов евро. Первый транш в размере 4,5 миллиарда евро планируется осуществить в марте.

Также в марте ЕК собирается представить программу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

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      Лина Пивоварова
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