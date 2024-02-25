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01:06, 25 февраля 2024Мир

В ЕК заявили о подготовке программы переговоров о вступлении Украины в ЕС

ЕК представит программу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз в марте

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) в середине марта планирует представить программу переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС), заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Трансляция шла в ее аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Политик рассказала о подготовке программы переговоров о вступлении Украины в объединение. «С нашей стороны мы, Еврокомиссия, представим в середине марта общую рамку для переговоров», — подчеркнула она.

23 февраля ЕС пообещал продолжить оказывать Украине финансовую поддержку на регулярной основе. В Евросоюзе добавили, что пакет финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы поможет Киеву «удовлетворить свои насущные потребности, восстановить экономику, общество, модернизировать свои институты, укрепить демократию и верховенство закона».

Ранее бывший председатель ЕК Жозе Мануэл Баррозу заявил, что ЕС не готов принять в свой состав воюющее государство.

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      Марина Совина
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