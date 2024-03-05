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13:43, 5 марта 2024Ценности

Мария Шарапова появилась в пижаме на Неделе моды

Теннисистка Мария Шарапова появилась в пижаме на Неделе моды в Париже

Фото: Affinitypicture / BACKGRID / Legion-media.ru

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова появилась в необычном наряде на Неделе моды в Париже. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя экс-спортсменка посетила показ бренда Valentino в черной пижаме с белой окантовкой, которая включала в себя легкую кофту с цветочной аппликацией и штаны-капри. Кроме того, знаменитость надела длинный плащ и розовые остроносые туфли, оформленные небольшими бантами. Также она взяла с собой небольшую кожаную сумку с золотистой ручкой в виде цепи и солнцезащитные очки с коричневыми линзами.

Визажисты сделали легкий макияж глаз и нанесли на губы красную помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небольшие локоны.

В марте 2023 года стало известно, что Мария Шарапова заняла 10 место в рейтинге самых успешных косметических брендов, принадлежащих знаменитостям. Тогда выяснилось, что бывшая теннисистка, владеющая маркой солнцезащитных средств Supergoop, обогнала американских певицу Дженнифер Лопес и предпринимательницу Ким Кардашьян, расположившихся на 11 и 13 строчках соответственно.

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