Мария Шарапова обогнала Ким Кардашьян в рейтинге самых успешных марок косметики

Теннисистка Мария Шарапова заняла десятое место в рейтинге успешных брендов косметики

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова заняла десятое место в рейтинге самых успешных косметических брендов, принадлежащих знаменитостям. Соответствующая информация появилась на сайте Cosmetify.

Известно, что экс-спортсменка, владеющая маркой солнцезащитных средств Supergoop, обогнала американских певицу Дженнифер Лопес и предпринимательницу Ким Кардашьян, которые расположились на 11 и 13 строчках соответственно. Между ними оказалась поп-исполнительница Леди Гага, которая основала компанию Haus Labs.

Лидером списка, по версии Cosmetify, стала владелица производителя косметики Fenty Beauty певица Рианна, на втором месте — телезвезда Кайли Дженнер и ее бренд Kylie Cosmetics. Популярная певица Селена Гомес замкнула тройку лидеров: ей принадлежит марка Rare Beauty.

Шарапова объявила о завершении выступлений в феврале 2020 года. Десять месяцев спустя у нее состоялась помолвка с британским бизнесменом Александром Гилксом. О своей беременности Мария сообщила в апреле 2022-го. Тогда спортсменка опубликовала пляжное фото, на котором было видно, что она в положении. Первенец Шараповой и Гилкса появился на свет 1 июля. Мальчика назвали Теодором.