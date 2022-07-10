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Спорт

Шарапова намекнула на рождение первенца

Теннисистка Шарапова намекнула, что впервые стала матерью

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бывшая теннисистка россиянка Мария Шарапова намекнула на рождение первенца. Об этом сообщает РБК с ссылкой на соцсети спортсменки.

35-летняя спортсменка сменила статус, написав в нем слово «мама». О беременности Шараповой стало известно в апреле. Тогда экс-теннисистка опубликовала фото на пляже, где можно было заметить, что она в положении.

Шарапова объявила о завершении выступлений в феврале 2020-го. В декабре того же года у нее произошла помолвка с британским бизнесменом Александром Гилксом.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные года спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В 2012-м она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне.

Николай Костюков
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