Российская теннисистка Шарапова сообщила о первой беременности

Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила о первой беременности в день 35-летия. Соответствующая публикация появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) спортсменки.

«Драгоценные начинания! Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — написала теннисистка под фото.

В декабре 2020 года Шарапова объявила о своей помолвке. Спортсменка написала, что ответила согласием на предложение руки и сердца от британского бизнесмена Александра Гилкса. Дату свадьбы россиянка не уточнила.

Теннисистка завершила спортивную карьеру в 2020 году, тогда же она попала в рейтинг богатейших женщин США, которые сами заработали состояние. Шарапова была самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире по версии Forbes 11 лет подряд. Кроме того, Мария Шарапова вошла в список спортсменов, вызывающих наибольшее доверие россиян.