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Лион
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Ювентус
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Лига чемпионов • 1/8 финала. 1-й матч
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
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Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
НХЛ - регулярный чемпионат
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16:09, 26 февраля 2020
Шарапова ушла из спорта
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Мария Шарапова
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Российская теннисистка
Мария Шарапова
ушла из спорта. Об этом сообщает The New York Times.
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