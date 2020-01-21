Шарапова снова вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова уступила хорватке Донне Векич и не пробилась во второй круг турнира Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

36-летняя россиянка проиграла со счетом 3:6, 4:6. Во втором сете Шарапова утратила преимущество (4:1), уступив в пяти геймах кряду. Векич вышла во второй круг турнира в Австралии. Ее оппонент определится по итогам встречи француженки Ализе Корне и представительницы Румынии Моники Никулеску.

В прошлом розыгрыше турнира Шарапова не сумела преодолеть стадию 1/8 финала. Тогда россиянка не справилась с австралийкой Эшли Барти.

Australian Open продлится до 1 февраля. Призовой фонд соревнований составляет 43 миллиона долларов. Действующий чемпион турнира — японка Наоми Осака.

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