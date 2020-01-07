Шарапова проиграла 53-й ракетке мира

Российская теннисистка Мария Шарапова уступила американке Дженнифер Брэди в первом круге турнира в Брисбене, Австралия. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка проиграла в трех сетах (6:3, 1:6, 6:7). При этом Шарапова допустила в два раза больше невынужденных ошибок, чем соперница. 24-летняя американка занимает 53-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

В следующем туре Брэди предстоит встреча с австралийкой Эшли Барти. Она является первой ракеткой мира.

В данный момент Шарапова занимает 147-е место в рейтинге WTA. Россиянка завоевала 36 титулов, выступая в одиночном разряде и становилась первой ракеткой мира. В прошедшем сезоне она выступила на восьми турнирах. Лучшим результатом россиянки стал четвертьфинал турнира в Шэньчжэне.

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