Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о худшем совете в своей жизни в интервью Good Morning America.

«Худший совет, который я получала? Мне говорили: "Не так важно, как ты начинаешь, важнее то, как заканчиваешь". Но начало играет одну из ключевых ролей», — отметила спортсменка.

По словам Шараповой, в начале карьеры необходимо составить план действий. Она добавила, что следует приложить максимум усилий, найти единомышленников и составить план тренировок. «Чем лучше начнешь, тем лучше закончишь», — заключила теннисистка.

В октябре директор турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге Даниэль Маас заявила, что стоимость участия Марии Шараповой в соревнованиях достигает 300 тысяч долларов. По словам Маас, о приезде Шараповой мечтают менеджеры всех теннисных турниров мира.

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