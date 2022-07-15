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Спорт

Шарапова показала фото с новорожденным сыном

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова показала фото с новорожденным сыном

Фото: @mariasharapova

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова показала фотографию с новорожденным сыном. Снимок спортсменка опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Спортсменка намекнула на то, что ребенка назвали Теодором, а на свет он появился 1 июля. «Самый красивый, сложный и полезный подарок, о котором только может мечтать наша маленькая семья», — написала Шарапова.

Россиянка объявила о завершении выступлений в феврале 2020-го. В декабре того же года у нее произошла помолвка с британским бизнесменом Александром Гилксом.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные года спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В 2012-м она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне.

Алексей Гусев
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