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12:47, 5 марта 2024Наука и техника

Раскрыто происхождение вулканов на Марсе

Nature Astronomy: вулканы на Марсе возникли из-за вертикальной тектоники

Изображение: NASA / Mars Odyssey / HRSC

Геологи США и Китая раскрыли происхождение на Марсе гигантских вулканов. Согласно результатам нового исследования, опубликованного в Nature Astronomy, в древности на Марсе существовал особый тип тектоники, подобный тому, что имел место на Земле три миллиарда лет назад.

Марс обычно считался одноплитной базальтовой планетой, на которой отсутствует характерная для Земли тектоника плит, однако недавние исследования показали, что в древности в ее недрах могли время от времени происходить геологические процессы, из-за чего возникли обособленные вулканические регионы, богатые кремнеземом. При этом большая часть Марса имеет относительно низкую концентрацию кремнезема и состоит в основном из базальта.

Планетологи выдвинули гипотезу, согласно которой около трех миллиардов лет назад на Земле, еще до появления плит, существовала вертикальная тектоника. Процесс, называемый расслоением литосферы, привел к тому, что часть земной коры погрузилась глубоко в мантию, где была обогащена кремнеземом, а затем была извергнута на поверхность через вулканическую активность.

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Подобный механизм объясняет, почему уровень содержание кремнезема у марсианских вулканов выше, чем на остальной части планеты. Авторы также отмечают, что на Марсе существует широкий диапазон вулканических структур, таких как купола, стратовулканы, кальдеры и пирокластические щиты, встречающиеся вблизи крупных (сотни километров в диаметре) бассейнов в регионе Эридания.

Эти топографически вогнутые бассейны глубиной 2-4 километра имеют толщину земной коры на 10-20 километров меньше, чем прилегающая местность, и обладают отличительными характеристиками в структуре магнитных полей. Это показывает, что они могут представлять собой переработанную кору, которая опустилась в результате расслоения литосферы.

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      Александр Еникеев
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