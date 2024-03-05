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14:34, 5 марта 2024Среда обитания

Мать с двумя детьми оставили без света в морозы из-за долга в 4 тысячи рублей

Под Новосибирском женщину с детьми оставили без света из-за долга в 4 тыс. руб.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Коммунальщики оставили россиянку, живущую под Новосибирском вместе с двумя детьми, без электричества в сильные морозы из-за долга в четыре тысячи рублей. После этого женщине пришлось отдать сына и дочь в социальный центр. Внимание на ситуацию в регионе обратило издание KP.RU.

Инцидент произошел в деревне Подгорная Колыванского района. 42-летняя женщина одна воспитывает сына 11 лет и дочь 8 лет в доме, который купила, когда развелась с мужем. Она отметила, что в двухкомнатной постройке площадью 68 «квадратов» нет центрального водопровода и они ходят за водой на колонку.

Жительница Новосибирской области рассказала, что не платила за свет с ноября из-за проблем с финансами. Она отметила, что в конце года ушла с работы, так как ее обманули с зарплатой, а затем ей пришлось продать телефон, чтобы прокормить детей. Россиянка добавила, долг за оплату электричества скопился потому, что из-за отсутствия телефона она не оформила пособия, в связи с чем они пока не начисляются.

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В феврале во время сильных морозов сотрудники коммунальной службы пришли в дом к семье и отключили им электричество. «К нам пришли коммунальщики и обрезали провода. Мы остались без электричества. Дровами я в этом году хорошо не запаслась, поэтому попросила соцзащиту, чтобы мне помогли. В итоге ко мне пришли органы опеки. Сказали, что дети не могут жить в таких условиях», — сообщила россиянка. В результате женщине предложили временно поместить детей в социальный центр и та согласилась.

Погасить долг и снабдить дровами жительницу Новосибирской области помогли общественники, к которым та обратилась за помощью. Она отметила, что нашла новую работу и наводит в доме порядок, а детей ей должны будут вернуть после скорого визита органов опеки. В настоящий момент прокуратура Колыванского района проводит проверку, чтобы определить, насколько законно семье отключили электричество.

В феврале стало известно, что поселок Дубровский в Алтайском крае остался без воды на три месяца.

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      Полина Кислицына
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