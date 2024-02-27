Российский поселок остался без воды на три месяца

Жители Дубровского остались без воды, семьям выдают по три фляги в неделю

Жители поселка Дубровский в Алейском районе Алтайского края остались без воды на три месяца из-за замерзшего водопровода. Каждая семья получает по три фляги воды в неделю, сообщается в группе регионального «Народного фронта» во «ВКонтакте».

Российский поселок лишился водоснабжения в декабре 2023 года, когда водопровод возле водонапорной башни пострадал из-за сильных морозов. Коммунальные службы пытались отогреть промерзший участок протяженностью более чем в 2,5 километра, однако безрезультатно.

Власти предлагают отправляться за водой на ближайшую ферму или пробурить индивидуальные скважины в домах, но жители сомневаются, что местная проводка выдержит нагрузку от работы насоса. Недовольные ситуацией активисты направили обращения в Минстрой и прокуратуру.

Ранее в Кемерово автомобили примерзли к дороге из-за прорыва трубы. Авария произошла ночью. В 30-градусный мороз вода замерзла моментально, а вместе с ней и припаркованные машины.