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15:21, 20 февраля 2024Среда обитания

В российском городе машины примерзли к дороге из-за прорыва трубы

В Кемерово автомобили примерзли к дороге из-за прорыва трубы

Фото: Ефим Крепыш / Коммерсантъ

Из-за прорыва магистрали с холодной водой в Кемерово автомобили оказались в «ледяном плену». Об этом сообщает «Кемеровский инсайдер».

Коммунальная авария произошла ночью на пересечении проспекта Октябрьского и Пионерского бульвара в центре российского города. К утру водой залило проезжую часть и прилегающую территорию. В 30-градусный мороз вода замерзла моментально, а вместе с ней и припаркованные машины. Потоки воды хлынули и на Заречную улицу, где, по опасениям жителей, может образоваться настоящий каток.

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Для устранения последствий повреждения водосетей на место прибыли специалисты снабжающей компании. Дороги и тротуары очищают от наледи, сообщили в мэрии. Ввиду аварии без воды остался один жилой дом. На время ремонтных работ в районе организован подвоз воды.

Ранее похожая ситуация произошла в Екатеринбурге. Несколько автомобилей вмерзли в застывшую воду из-за прорыва резервного трубопровода. Температура воздуха в городе держалась на уровне минус 25 градусов.

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      Виктория Клабукова
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