Администрацию Байдена уличили в желании уничтожить США

Макгрегор: администрация Байдена хочет уничтожить США миграционной политикой

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор уличил администрацию президента США Джо Байдена в желании уничтожить страну своей миграционной политикой. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

В разговоре Макгрегор привел выражение времен войны во Вьетнаме, гласящее: «чтобы спасти деревню, нам пришлось ее уничтожить». По мнению экс-советника Пентагона, в этом заключается нынешний план Вашингтона.

Ранее Карлсон отметил, что количество нелегальных мигрантов в стране превышает население 32 штатов. Он также предрек США судьбу Римской империи. По мнению журналиста, к краху приведет кризис с нелегальной миграцией и возможность службы в армии для неграждан.