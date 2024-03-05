Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:15, 5 марта 2024Мир

Администрацию Байдена уличили в желании уничтожить США

Макгрегор: администрация Байдена хочет уничтожить США миграционной политикой
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор уличил администрацию президента США Джо Байдена в желании уничтожить страну своей миграционной политикой. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

В разговоре Макгрегор привел выражение времен войны во Вьетнаме, гласящее: «чтобы спасти деревню, нам пришлось ее уничтожить». По мнению экс-советника Пентагона, в этом заключается нынешний план Вашингтона.

Ранее Карлсон отметил, что количество нелегальных мигрантов в стране превышает население 32 штатов. Он также предрек США судьбу Римской империи. По мнению журналиста, к краху приведет кризис с нелегальной миграцией и возможность службы в армии для неграждан.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Следовало бы выдворить». Медведев призвал выслать из России отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС

      Администрацию Байдена уличили в желании уничтожить США

      Минфин заявил о продлении льготной ипотеки для родителей

      Карлсон предрек США судьбу Римской империи

      В России установлен рекорд по длительности рабочего дня

      В Одессе произошли взрывы

      В Европе предупредили о планах НАТО устроить провокацию и начать войну с Россией

      Девушка бросила работу в банке ради карьеры порномодели

      Мужчины вспомнили самые прямолинейные предложения секса от женщин

      Стало известно о взрывах над Керчью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше