Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:39, 5 марта 2024Мир

Карлсон предрек США судьбу Римской империи

Журналист Карлсон: США ждет судьба Римской империи из-за нелегальных мигрантов

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

США ждет судьба Римской империи, к краху приведет кризис с нелегальной миграцией и возможность службы в армии для неграждан. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон.

Он отметил, что историки активно обсуждают вопрос падения Рима, однако одна из причин «довольно очевидна». «В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан», — заявил журналист.

Как утверждает Карлсон, количество нелегальных мигрантов в стране превышает население 32 штатов. При этом он отметил, что в соответствии с официальной статистикой, с момента вступления в должность президента США Джо Байдена в страну прибыло как минимум 7,2 миллиона нелегалов.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что наплыв мигрантов на границе Соединенных Штатов с Мексикой является результатом политики Джо Байдена. «Это вторжение Байдена в течение последних трех лет», — подчеркнул он. Последствия наплыва он сравнил с войной.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Следовало бы выдворить». Медведев призвал выслать из России отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС

      Минфин заявил о продлении льготной ипотеки для родителей

      Карлсон предрек США судьбу Римской империи

      В России установлен рекорд по длительности рабочего дня

      В Одессе произошли взрывы

      В Европе предупредили о планах НАТО устроить провокацию и начать войну с Россией

      В Германии заявили об ударе по репутации Берлина среди союзников

      Девушка бросила работу в банке ради карьеры порномодели

      Мужчины вспомнили самые прямолинейные предложения секса от женщин

      Стало известно о взрывах над Керчью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше