Карлсон предрек США судьбу Римской империи

Журналист Карлсон: США ждет судьба Римской империи из-за нелегальных мигрантов

США ждет судьба Римской империи, к краху приведет кризис с нелегальной миграцией и возможность службы в армии для неграждан. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон.

Он отметил, что историки активно обсуждают вопрос падения Рима, однако одна из причин «довольно очевидна». «В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан», — заявил журналист.

Как утверждает Карлсон, количество нелегальных мигрантов в стране превышает население 32 штатов. При этом он отметил, что в соответствии с официальной статистикой, с момента вступления в должность президента США Джо Байдена в страну прибыло как минимум 7,2 миллиона нелегалов.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что наплыв мигрантов на границе Соединенных Штатов с Мексикой является результатом политики Джо Байдена. «Это вторжение Байдена в течение последних трех лет», — подчеркнул он. Последствия наплыва он сравнил с войной.