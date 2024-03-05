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11:30, 5 марта 2024Ценности

Меган Фокс в обнажающем грудь топе сняли на отдыхе с возлюбленным

Архивное фото

Архивное фото. Фото: IMAGO / RW / Globallookpress.com

Американскую актрису и модель Меган Фокс в откровенном образе сняли на отдыхе с возлюбленным. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что 37-летняя знаменитость и ее 33-летний избранник — рэпер Колсон Бейкер, более известный как Machine Gun Kelly — отправились на элитный мексиканский курорт. На кадрах папарацци звезда «Трансформеров» предстала в черных спортивных брюках и топе на широких бретелях, который обнажал часть ее груди.

Ее спутник выбрал красную бейсболку со стразами, белое худи с укороченными рукавами и серые штаны с узором в виде белой сетки.

Ранее в феврале хирург Ричард Вестрайх раскрыл стоимость возможных пластических операций Меган Фокс. Вероятно, она потратила на преображение до 60 тысяч долларов (около 5,4 миллиона рублей).

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      Карина Черных
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