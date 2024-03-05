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18:52, 5 марта 2024Мир

МИД Венгрии обозначил условие для встречи Зеленского с Орбаном

Сийярто: Орбан встретится с Зеленским, если он вернет права венграм на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, лишь когда тот вернет права венграм, проживающим в Закарпатье. Подобные условия обозначил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«До тех пор пока Украина не примет законы, возвращающие права венгерского национального сообщества, условия для встречи на высшем уровне не могут быть выполнены», — назвал условие министр.

Ранее Сийярто заявил, что Киев неконструктивно ответил Будапешту на 11 требований по обеспечению прав венгров, проживающих в украинском Закарпатье, поэтому власти Венгрии не видят смысла во встрече Орбана и Зеленского.

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      Виктория Кондратьева
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