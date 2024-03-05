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17:03, 5 марта 2024Мир

Венгрия отказала Зеленскому во встрече с Орбаном из-за риторики Киева

Сийярто: Украина неконструктивно ответила на 11 требований по венграм Закарпатья
Виктор Орбан

Виктор Орбан . Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Киев неконструктивно ответил Будапешту на 11 требований по обеспечению прав венгров, проживающих в украинском Закарпатье, поэтому власти Венгрии не видят смысла во встрече премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«Мы дали [Киеву] документ, содержащий 11 пунктов о том, какие решения необходимы с украинской стороны, чтобы эта ситуация продвинулась вперед. Мы не просим ничего сверх, только возвращения тех прав, которыми обладали венгры Закарпатья [до 2015 года]. К сожалению, я должен заявить, что ответный документ, полученный от украинской стороны, не содержит никакого прогресса в этой сфере», — признал венгерский министр.

Ранее заместитель главы администрации украинского лидера Игорь Жовква назвал темы возможных переговоров Зеленского и Орбана. Главы государств могут обсудить широкий спектр вопросов — от украинского закона о нацменьшинствах до экономики и транзита.

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      Виктория Кондратьева
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