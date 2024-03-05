Минобороны озвучило возможный сценарий нападения на Россию

«Военная мысль»: при нападении на РФ враг развернет воздушно-наземную операцию

Министерство обороны России озвучило возможный сценарий нападения на страну. В ведомстве отметили, что против РФ могут развернуть как наземную, так и воздушно-морскую операцию. Об этом сообщается в издаваемом Минобороны журнале «Военная мысль».

В публикации сказано, что в настоящее время иностранные специалисты стремятся создать объединенные оперативные формирования (ООФ), которые будут включать в себя межвидовые компактные, высокомобильные многосферные группировки войск, имеющие возможность в кратчайшие сроки атаковать административно-политическую и военно-промышленную инфраструктуру врага и нанести ему комплексное поражение. Эксперты назвали наиболее вероятными формами применения таких формирований воздушно-наземные и воздушно-морские кампании.

«Начинаться они будут с воздушных наступательных операций, состоящих из быстрого глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов», — сказано в статье. Ожидается, что боевые действия начнутся именно с применения авиации, поскольку она является самым маневренным, а также адаптивным видом войск.

Авторы статьи уточнили, что в преддверии активной фазы противник будет совершать различные провокации и агрессивные действия, а также усилит все виды разведки, в том числе проводимой самолетами вблизи государственной границы России.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и европейские элиты паникуют из-за достигнутых Россией в ходе специальной военной операции (СВО) успехах.