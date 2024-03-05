Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:06, 5 марта 2024Россия

Минобороны озвучило возможный сценарий нападения на Россию

«Военная мысль»: при нападении на РФ враг развернет воздушно-наземную операцию
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Министерство обороны России озвучило возможный сценарий нападения на страну. В ведомстве отметили, что против РФ могут развернуть как наземную, так и воздушно-морскую операцию. Об этом сообщается в издаваемом Минобороны журнале «Военная мысль».

В публикации сказано, что в настоящее время иностранные специалисты стремятся создать объединенные оперативные формирования (ООФ), которые будут включать в себя межвидовые компактные, высокомобильные многосферные группировки войск, имеющие возможность в кратчайшие сроки атаковать административно-политическую и военно-промышленную инфраструктуру врага и нанести ему комплексное поражение. Эксперты назвали наиболее вероятными формами применения таких формирований воздушно-наземные и воздушно-морские кампании.

«Начинаться они будут с воздушных наступательных операций, состоящих из быстрого глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов», — сказано в статье. Ожидается, что боевые действия начнутся именно с применения авиации, поскольку она является самым маневренным, а также адаптивным видом войск.

Авторы статьи уточнили, что в преддверии активной фазы противник будет совершать различные провокации и агрессивные действия, а также усилит все виды разведки, в том числе проводимой самолетами вблизи государственной границы России.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и европейские элиты паникуют из-за достигнутых Россией в ходе специальной военной операции (СВО) успехах.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Следовало бы выдворить». Медведев призвал выслать из России отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС

      В США исключили отстранение Трампа от праймериз

      Минобороны озвучило возможный сценарий нападения на Россию

      Внезапно распечатанное на принтере фото удивило девушку

      В США раскрыли превосходство России над Украиной

      Обладатель огромного пениса написал книгу и обвинил порнографов в обмане

      Администрацию Байдена уличили в желании уничтожить США

      Минфин заявил о продлении льготной ипотеки для родителей

      Карлсон предрек США судьбу Римской империи

      В России установлен рекорд по длительности рабочего дня

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше