В Европе рассказали о панике Макрона и элит из-за успехов России

The Telegraph: Макрон и европейские элиты паникуют из-за успехов России

Президент Франции Эммануэль Макрон и европейские элиты паникуют из-за достигнутых Россией в ходе специальной военной операции (СВО) успехах. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

«На прошлой неделе, когда примерно два десятка европейских лидеров собрались в Париже на саммите по Украине, принимающий их Эммануэль Макрон показал растущее чувство паники по поводу угроз, надвигающихся с Востока и Запада», — отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что все больше европейцев склоняется к мнению, что Россия выигрывает конфликт с Украиной. The Telegraph подчеркивает, что разногласия между Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который, в отличие от первого, не считает нужным отправлять войска на Украину, демонстрируют ухудшение франко-германских отношений.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал смехом на просьбу журналистки прокомментировать заявление Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину.