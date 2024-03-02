Стала известна реакция Лаврова на вопрос о заявлениях Макрона по Украине

TRT: Лаврова рассмешил вопрос о призыве Макрона отправить войск НАТО на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал смехом на просьбу журналистки прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину. Об этом пишет TRT World Now в социальной сети X.

На опубликованном видеоролике, записанном после дипломатического форума в Анталье, большая группа журналистов окружила Лаврова в попытке задать вопросы. Один из корреспондентов спросила, что думает министр о словах Макрона.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся, когда его спросили о предложении президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО в Украину», — отметило издание.

Ранее стало известно, что Макрон 7 марта обсудит с лидерами партий вопрос потенциальной отправки сухопутных войск страны на Украину. До этого он допустил возможность отправки западных сил на территорию Украины. При этом он подчеркнул, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут.