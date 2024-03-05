Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:18, 5 марта 2024Россия

Минобороны России отчиталось о ситуации на авдеевском направлении

Минобороны заявило о занятии выгодных рубежей на авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

За сутки Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 31-й, 47-й, 61-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Нетайлово, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики.

«Также, отражены три атаки подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Бердычи и Шумы, а также десять контратак в районах населенных пунктов Тоненькое, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики», — отметили в Минобороны.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

На авдеевском направлении противник потерял за минувшие сутки до 500 бойцов, четыре БМП, в том числе американские Bradley и БТР M113 производства США, а также гаубицу Д-30 и четыре автомобиля.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС России после взятия Авдеевки не дали Вооруженным силам Украины закрепиться на новом рубеже, и ведут наступление в западном направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост. Мог ли российский шпион участвовать в беседе?

      Двое россиян изнасиловали знакомую школьницу и попали под статью

      Ранее судимый россиянин нанес ножевые ранения двоим полицейским

      На Европе обнаружили мало кислорода

      Минобороны России сообщило о поражении двух зенитных ракетных комплексов ВСУ

      Россиянкам перечислили приводящую к скандалу со свекровью одежду

      Стало известно об уничтожении третьего танка Abrams в зоне СВО

      Посол Украины в Германии заявил о шантаже немецких политиков из-за ракет Taurus

      Сальдо прокомментировал использование ВСУ скорой для обстрелов

      Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше