Минобороны России отчиталось о ситуации на авдеевском направлении

Минобороны заявило о занятии выгодных рубежей на авдеевском направлении

Российские войска продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

За сутки Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 31-й, 47-й, 61-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Нетайлово, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики.

«Также, отражены три атаки подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Бердычи и Шумы, а также десять контратак в районах населенных пунктов Тоненькое, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики», — отметили в Минобороны.

На авдеевском направлении противник потерял за минувшие сутки до 500 бойцов, четыре БМП, в том числе американские Bradley и БТР M113 производства США, а также гаубицу Д-30 и четыре автомобиля.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС России после взятия Авдеевки не дали Вооруженным силам Украины закрепиться на новом рубеже, и ведут наступление в западном направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.