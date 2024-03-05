Шойгу заявил о продолжении наступления российских войск после взятия Авдеевки

Шойгу: ВС РФ после взятия Авдеевки не дали ВСУ закрепиться и ведут наступление

Российские войска после взятия Авдеевки не дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) закрепиться на новом рубеже, ведут наступление в западном направлении. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает «Интерфакс».

«Российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении», — уточнил он.

Россия на авдеевском направлении за неделю взяла под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское в Донецкой народной республике (ДНР). Авдеевка перешла под контроль России ранее, 17 февраля.