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15:23, 5 марта 2024Россия

Минобороны России сообщило о поражении двух зенитных ракетных комплексов ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении двух зенитных ракетных комплексов ВСУ

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

За прошедшие сутки российскими войсками были поражены два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 5 марта, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

В районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики (ДНР) была поражена установка комплекса С-300. Также в ДНР неподалеку от Воздвиженки ударом российских сил удалось накрыть ЗРК «Бук».

Кроме того, в районе населенного пункта Новокалиново в ДНР поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

Всего за прошедшие сутки живая сила и военная техника ВСУ поражены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок Вооруженных Сил России в 104-х районах.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска после взятия Авдеевки не дали Вооруженным силам Украины закрепиться на новом рубеже, и ведут наступление в западном направлении.

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      Игорь Дмитров
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