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09:18, 5 марта 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении отряда ВСУ комплексом «Фагот»

МО: бойцы ВДВ уничтожили отряд ВСУ на артемовском направлении комплексом «Фагот»

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) из Бурятии уничтожили отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении при помощи противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Мобильным расчетом на автомобиле типа "пикап", оснащенном противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) "Фагот", была уничтожена группа пехоты численностью до восьми человек, которая пыталась провести ротацию личного состава в непосредственной близости от наших передовых позиций», — отчитались в ведомстве.

В Минобороны добавили, что противника удалось обнаружить с помощью средств объективного контроля — они передали координаты на пункт управления. Десантники после поражения цели свернули пусковую установку и сменили огневую позицию, чтобы избежать ответного огня со стороны ВСУ.

На артемовском направлении ВС России продолжили наступление и взяли под огневой контроль дорогу снабжения ВСУ — стратегически важный объект для наступления на Краматорск в Донецкой народной республике.

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      Анастасия Шейкина
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