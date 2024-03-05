Россиян проинструктировали на случай потери жилья из-за мошенников

Юрист Гукова: при потере жилья оспорить действия мошенников можно в суде

Если на квартиру покусились мошенники, важно реагировать быстро и целенаправленно. Это позволит минимизировать ущерб от действий преступников. Свои инструкции на этот счет россиянам дала основатель юридической компании GAP Ирина Гукова. Ее слова приводят «Известия».

Чаще всего в сети мошенников попадаются пенсионеры. Обнаружив, что вашим жильем или домом вашего пожилого родственника, завладели неизвестные, немедленно обратитесь к юристу. Это должен быть специалист по вопросам недвижимости и правам потребителей. Эксперт разработает план действий для восстановления права собственности. О потере квартиры также стоит сообщить в полицию, напоминает юрист. В случае мошенничества правоохранители возбудят уголовное дело.

Оспорить действия злоумышленников, в частности законность переоформления права собственности, можно в суде. Трактовать случившееся как мошенничество можно, если доказать изначальный умысел и отсутствие намерений совершить сделку, а также факт подделки документов. От пострадавшего потребуется предоставить документы, подтверждающие право владения, и доказать, что преступники получили доступ к недвижимости обманным способом. Помогут также свидетельские показания и медсправка о недееспособности пострадавшего.

Ранее эксперты раскрыли новые схемы мошенничества с жильем. В разговоре с продавцами квартир аферисты представляются полицейскими и убеждают россиян провести фиктивную сделку якобы для поимки преступников. Предупреждают риелторы и о случаях мошенничества с неприватизированным жильем.