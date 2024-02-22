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16:08, 22 февраля 2024Среда обитания

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с квартирами

Эксперт Пысин: мошенники придумали новые способы отбирать у россиян жилье

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Злоумышленники придумывают новые способы отбирать у россиян жилье. О новых видах мошенничества с квартирами предупредил генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин в беседе с РИАМО.

Довольно частой, по словам эксперта, стала схема, когда аферисты изучают рынок недвижимости, а затем звонят от лица правоохранительных органов и убеждают людей продать квартиру. Злоумышленники убеждают, что так их собеседник поможет поймать преступников, которые покушаются на жилье. Пострадавшие переводят средства от продажи на «безопасные» счета, а потом навсегда их лишаются.

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«Данная схема опасна вдвойне, так как страдают от нее не только одураченные продавцы недвижимости, но и покупатели. Ведь пострадавший, поняв, что его обманули, обращается в полицию. Начинается следствие, а на квартиру накладывается арест. Честно купившему недвижимость человеку приходится в судах доказывать, что он не мошенник, а добросовестный приобретатель», — пояснил Пысин.

Эксперт рассказал о еще одной схеме — махинациях с выморочным жильем. Мошенники находят неприватизированную квартиру, собственника которой больше нет в живых, договариваются с работниками паспортного стола и задним числом прописывают в ней якобы родственника по договору социального найма. «После этого квартиру приватизируют и продают. Потом покупателю приходится судиться с городской администрацией, доказывая свою добросовестность», — рассказал специалист.

Ранее по одной из таких схем жилья и денег лишился мужчина из Кирова. Злоумышленники позвонили россиянину и представились сотрудниками службы безопасности. После чего его убедили набрать кредитов, продать квартиру и перевести все средства мошенникам.

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      Нина Ташевская
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