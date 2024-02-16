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19:48, 16 февраля 2024Среда обитания

Россиянин остался без жилья и денег из-за мошенников

Кировчанин доверился телефонным мошенникам и остался без квартиры за 1,8 млн

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Житель города Киров лишился квартиры из-за действий мошенников. Они завоевали доверие мужчины, назвавшись сотрудниками службы безопасности, передает портал «Вятка-на-Сети».

Злоумышленники сообщили кировчанину, что на его имя якобы оформлен заем. Установив контакт с мужчиной, аферисты уже в роли представителей юридического департамента объяснили, что спастись от «подставного» кредита можно, оформив еще два, но уже собственноручно. В итоге россиянин взял две ссуды на сумму 370 тысяч и 168 тысяч рублей. Средства он перевел на банковские реквизиты собеседников.

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Однако на этом мошенники не успокоились. В следующем телефонном звонке они рекомендовали мужчине защитить квартиру от чужих посягательств, заключив фиктивную сделку по ее продаже. Жилплощадь кировчанина оценили в 1,8 миллиона рублей. Деньги, полученные от продажи жилья, он перевел на указанный банковский счет.

Ранее житель Курчатова остался без 1,25 миллиона рублей, приобретя несуществующее жилье. Поверив, что объектом заинтересовалось много покупателей, мужчина как можно скорее перевел деньги продавцу, отказавшись от предварительного просмотра квартиры.

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      Виктория Клабукова
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