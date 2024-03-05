Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:07, 5 марта 2024Среда обитания

Мошенник сдал в аренду чужое жилье и улетел в Москву

Мошенник выдал себя за собственника жилья, сдал его в аренду и улетел в Москву

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Хабаровске мошенник выдал себя за собственника квартиры и сдал чужую недвижимость в аренду, после чего улетел на вырученные деньги в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В апреле 2023 года 21-летний мужчина разместил в интернете объявление о сдаче в аренду квартиры, которая была сдана ему ранее без права на субаренду. Им заинтересовалась девушка, которой злоумышленник представился собственником помещения. В результате мужчина получил от нее вознаграждение в размере 20 тысяч рублей и предоставил ей квартиру для проживания. На указанную сумму он купил авиабилет и улетел в Москву. Через несколько дней в квартиру пришла настоящая собственница жилья, которая ожидала от недобросовестного арендатора остаток платежа за апрель.

В отношении хабаровчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»), в данный момент оно рассматривается в суде.

Днем ранее стало известно, что житель Новгородской области поговорил с мошенниками и лишился квартиры и сбережений.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области. Украина уже пыталась ударить по этому объекту

      Комитет Совфеда поддержал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

      Чемпионат Франции по футболу сменит название на «Макдоналдс» Лига 1

      Водителей предостерегли от популярных ошибок весной

      Пять заключенных получили сроки за участие в ячейке террористов в российской ИК

      Путин поблагодарил находящихся на линии соприкосновения женщин

      В Турции заявили об «огромных потерях» туризма из-за антироссийских санкций

      Билан сделал заявление о своей поездке в Донбасс

      Мошенник сдал в аренду чужое жилье и улетел в Москву

      В России рассказали о разнице между дронами «Упырь» и «Пиранья»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше