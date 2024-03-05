Мошенник сдал в аренду чужое жилье и улетел в Москву

Мошенник выдал себя за собственника жилья, сдал его в аренду и улетел в Москву

В Хабаровске мошенник выдал себя за собственника квартиры и сдал чужую недвижимость в аренду, после чего улетел на вырученные деньги в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В апреле 2023 года 21-летний мужчина разместил в интернете объявление о сдаче в аренду квартиры, которая была сдана ему ранее без права на субаренду. Им заинтересовалась девушка, которой злоумышленник представился собственником помещения. В результате мужчина получил от нее вознаграждение в размере 20 тысяч рублей и предоставил ей квартиру для проживания. На указанную сумму он купил авиабилет и улетел в Москву. Через несколько дней в квартиру пришла настоящая собственница жилья, которая ожидала от недобросовестного арендатора остаток платежа за апрель.

В отношении хабаровчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»), в данный момент оно рассматривается в суде.

Днем ранее стало известно, что житель Новгородской области поговорил с мошенниками и лишился квартиры и сбережений.